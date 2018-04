Wake in Fright (1971)

Wake in Fright, First Blood (1982) filminin yönetmeni Ted Kotcheff’den beklemeyeceğiniz bir psikolojik-gerilim. Avustralya’nın ıssız kasabalarında geçen tuhaf bir yapım. Filmin başrolünde, daha çok TV filmleri ve dizilerde oyunculuk yapmış olan Gary Bond yer alırken yardımcı rolde ise Halloween filminin Dr. Sam Loomis’i Donald Pleasence’i görmek mümkün.

Öğretmenlik yapan John Grant, hayatından hiç de memnun değildir. Okul tatile girince Sydney’deki sevgilisinin yanına gitmek üzere yola çıkan John, Bundanyabba adlı bir kasabada tek günlük konaklamak zorunda kalır. Cennet mi yoksa cehennem mi olduğuna karar verilmesi zor olan bu kasabadan John’un çıkıp gitmesi tahmin ettiğinden daha zor olacaktır.

Filmin açılışında; çölün ortasındaki ıssız bir yerde, iki küçük bina arasında mekik dokuyan John’un sıkıcı hayatından küçük bir kesit görüyoruz. Kaldığı kasabaya benzer bir iklime sahip olan Bundanyabba ise nispeten daha hareketlidir ama tabii hayalindeki Sydney gibi kesinlikle değildir. Burası aslında kolaylıkla unutabileceğiniz, Sydney’e ulaşmak için sadece tek günlük bir geçiş noktası fakat her şey John’un akşam biraz takılmak adına bara gitmesiyle değişecektir. Bar sanki kasabayı anlatmak ve misafiri, olacaklara hazırlayıp kıvama getirmek için yaratılmış kendine özgü bir mekandır. Yabbalıların aşırı misafirperverliğini, bira ve kumar aşkının yanı sıra boş vermişliğini de çok iyi özetleyen bu sekanstan sonra artık John’un yavaş yavaş değişimine şahit olmaya başlıyoruz. Kumarda kazanıp azla yetinmeyen John, son oyunda bütün parasını kaybeder ve 1 dolar ile kalakalır. Öğretmenliği bırakabilmesi için yeterli parayı kazanmayı umut ederken bir anda elindekileri kaybedince, Yabba misafirperverliği ile muhatap olmak zorunda kalacaktır. İlginç olan ise Yabba’da para olmadan yaşamanın mümkün olmasıdır. Kasaba halkından birinin evinde kalabilirsin, yemek ve sınırsız yerli içki ise bedava. Kanguru avına katılmak, bol bol kavga etmek ve kumar oynamak ise kasabanın sosyalleşme şekli. Para gerektiren tek şey ise buradan gitmeye çalışmak.

Tedirgin edici bir psikolojik-gerilim filmi!

Tuhaf bir tatili anlatan filmle ilgili bazı ilginç detaylardan da kısaca bahsetmek gerekir. Wake in Fright, 1971 yılında gösterildikten sonra kayıplara karışmış ve ancak 2000’li yıllarda bir depoda negatifinin bulunmasıyla sansürsüz tekrar izlenme imkanı sağlanabilmiştir. Kenneth Cook’un aynı isimli romanından uyarlanan filmin neredeyse tamamının geçtiği Bundanyabba, aslında hayali bir yer. Cook’un New South Wales Eyaletindeki Broken Hill’de kaldığı ve nefret ettiği üç aydan esinlenerek yazdığı romanda, yasal olarak sorun yaşamamak adına kasabanın ismini Bundanyabba olarak değiştirmiş ve film romana sadık kalmıştır. Filmin diğer enteresan ve korkunç detayı ise kanguru avlama sahnelerinin gerçek olmasıdır. Filmin sonunda yapımcıların not düştüğüne göre; av sahneleri lisanslı avcıların katıldığı gerçek bir kanguru avı sırasında çekilmiş ve hayvan sağlık kuruluşlarından gerekli tüm izinler alınmıştır.

Wake in Fright, insanı umutsuzluğa ve boş vermişliğe sürükleyen, absürt ama hiç komik olmayan tedirgin edici bir yapım. İnsanın en ilkel ve vahşi haline odaklanan bu filmin, 2017’de aynı isimli 2 bölümlük bir mini dizi uyarlamasının çekildiğini de hatırlatalım.

Müge İbrikçi Baran (@mugeibrikci)