The Kinky Ladies of Bourbon Street (1976): 70’ler Fransız pornosunun altın dönemlerinin en önemli yönetmenlerinden biridir Didier Philippe Gerard. 1949 doğumlu olan yönetmen aynı zamanda film müzikleri yapımcısı ve besteci Philippe Gerard’ın oğlu. Kariyerine özel efekt uzmanı olarak başlayan Didier Philippe Gerard, 1975 yılında Claude Mulot’un yönetmenliğini yaptığı kült Fransız porno filmi Le sexe qui parle (Pussy Talk, 1975) ile beyazperdeye adımını attı.

Gerard’ın yönetmen olarak porno sektöründe adından söz ettirdiği ilk yapım olan The Kinky Ladies of Bourbon Street’in orjinal ismi ise Mes nuits avec… Alice, Pénélope, Arnold, Maud et Richard. La grande bouffe (1973)’in porno parodisi olan film üç kadının ekseni etrafında dönüyor.

Bir otelde hizmetli olarak çalışan Alice (Veronique Monod), patronunun kendisini konuklardan birisiyle basması sonucu işinden kovulur. Penelope (Nadja Mons) ise oldukça güzel ve seksi bir dansçıdır, diğer kız ise bir uçuş görevlisi olan Charlene’dir (Dawn Cummings). Üç kadının başarısız intihar denemeleri sonrası hastane odasında yatarlarken birdenbire ortaya çıkan, tuhaf ve gizemli bir kadın olan Maude (Trixie Heinen), bu üç kadını masalsı evine davet eder. Reddedemeyecekleri bir teklifle gelen Maude, bu üç kadını ikna eder.

Filmde dikkat çeken en önemli unsurlardan biri hiç kuşkusuz ki Maude’nin fantastik evi. Evin duvarlarını süsleyen büyük tablolar, tüller, kürkler, evin renkli duvarları, rengarenk dildolar ve hiç kuşkusuz salonun ortasında duran dev bir penis heykeli. Dönemin modasını yansıtan iç çamaşırlarıyla salınan güzeller ile film tam bir görsel şölen sunuyor.

The Kinky Ladies of Bourbon Street, dönemin Fransası’nın en ünlü porno yapım şirketi Alpha France tarafından piyasaya sürülmüş. Alpha France, 1966 yılında kurulmuş bir film şirketi. Kurucusu Francis Mischkind, ilk olarak İsveç ve Danimarka’da çekilen seks filmlerinin dağıtımını üstlendi. Bu dönemlerde sadece bu ülkelerde yasal olarak seks filmi çekebilmek mümkündü. 1971 yılında, 35 mm filmler ve daha sonra da video piyasası için filmler üretmeye başladı. Aynı zamanda Amerika’ya da Fransız pornolarını ithal etmeye başlar ve Amerikan porno endüstrisini de etkiler.

Marc Dorcel ile ortak projeler

Yönetmen Didier Philippe Gerard, Fransız porno sektörünün duayenlerinden Marc Dorcel’in kurucusu olduğu VMD (Video Marc Dorcel) için de filmler çeker. 1982 yılından itibaren VMD için 15 film hazırlar. Bunlardan en önemlileri Teresa Orlowski’yi bir star yapan 1988 yapımı Teresa, la femme qui aime les hommes (Teresa, the woman who loves men), başrollerinde Tracy Adams’ın oynadığı Les charmes secrets de Miss Todd (1988) ve 1997 yılında çektiği Marc Dorcel’in eşi Laura Sainclair’in de oynadığı La ruee vers Laure filmleridir. Gerard hala Marc Dorcel ve televizyon için senaryo yazmaya ve üretmeye devam ediyor.

Tolga Demirtaş (tolga@iyikotufilm.com)