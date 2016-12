Os Violentadores de Meninas Virgens (1983), Brezilya’dan adi, ultra kanlı bir exploitation cinayet-gerilim filmi. Genel anlamda senaryo mantıksız ve sadece izleyiciyi heyecanlandırmak için seks ve şiddet görüntülerine eşlik etmek için oradaymış gibi duruyor. Bir kadın satıcısı sadece bakireler için ona para vermeye hazır zengin müşterilere sahip. Peki bakire kızlar bulmanın en iyi yolu ne? Aklı başında ve saf bir kızın, kadın satıcısının çirkin suratını ve her şeyi anlatan sırıtışını gördüğü zaman bu suç örgütünden kaçacağı düşünülecek olursa onları neden gündelik işlerini yaparken kaçırmasınlar? Medya ve Şerifi içeren yardımcı senaryolar düşünülmüş ve düşündürücü bir aradan sonra film, yardımcı olmaya çalışan ama kaosun içine kapılan Pedro isimli bir kuru temizlemeci, nişanlısı Suely ve Suely’nin abisi Shorty’ye odaklanıyor. Film, ilk denemelerinden sonra ne pahasına olursa olsun daha fazla bakire isteyen ve fazla şey bildikleri için Shorty, Pedro ve Suely’nin ölmesini isteyen müşteriler kadar sade.

Her ne kadar film içinde haberler olsa da ve Brezilya’nın politik karmaşa yaşadığı bir dönemde çekilmiş olsa da sosyal yorumlar ya da herhangi önemli bir şey söylenmesini bekliyorsanız yanlış filme geldiniz. Daha çok şok etkisinden faydalanan, insanın içine işleyen ve hatta “I Spit on Your Grave” gibi yeni bir bakış açısı kazandıran diğer tecavüz/intikam filmleri ile karşılaştırıldığı zaman bir kadının tecavüze uğradığı zaman izleyicinin tiksinmesinin mi yoksa erotik olarak heyecanlandırılmasının mı istenmiş olduğu belirsizliğini koruyor. Film ucuz bir prodüksiyona sahip ve oyunculuk da aynı düzeyde ucuz, diyaloglar son derece doğrudan, çekimler sıklıkla ana konuyu fazlasıyla vurguluyor ve ikisinin arasını bulamaması nedeniyle filmin seyri hem iyi hem de kötü yanlara sahip. Oyuncuların hem komik olmaya çalıştıkları hem de komik olmaya çalışmadıkları anlarda kasıtsız olarak komik olmalarına neden olan aşırı yapmacıklıklarını da unutmamak gerekiyor.

Ana konunun hassas olmasına rağmen yersiz bir şekilde samimiyetsiz olan bazı noktalar mevcut. Filmin bir noktasında genç bir bakire erkek arkadaşını görmeye gidiyor. Kız bir bakire olarak evlenmek istediğini söylediği zaman erkek arkadaşı buna pek aldırmıyor. Bir sonraki sahnede sanki problem kolaylıkla çözülecekmiş gibi erkek arkadaşı “farklı bir açıdan” girmek için kızı yüzüstü çeviriyor. Diğer tecavüz/intikam filmlerinin aksine bu film kötü adamın lehine işliyor. İyi adamlar için zorla da olsa bir miktar sempati seziliyor böylece film o kadar da soğuk ve acımasız görünmüyor. Filmin ana karakteri Pedro’nun (yönetmen Francisco Cavalcanti) her zaman bir adım geride durması ve nasıl intikam alacağı hakkında hiçbir fikri olmaması nedeniyle filmde söz etmeye değer bir kahraman bulunmuyor. Nihayetinde bir fırsattan istifade ediyor ama o noktaya kadar zaten olan olmuş olduğu için film doruğa ulaşmakta başarısız oluyor.

Bu film, birçok açıdan tam tersi olabilecekken başarısız olmuş bir deney hissi vermesi nedeniyle sadece türün sıkı takipçileri ve diğerlerini önemsemeden eğlence arayanlar için önerilir.

Tolga Demirtaş