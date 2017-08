Mom and Dad, çevrildiği dönemlerde oldukça ses getirmiş istismar filmlerinden birisi. Yapımcısının Kroger Babb olması o dönemde yarattığı sansasyonun etkilerini göz önüne alırsak gayet normal gözüküyor. Kroger Bobb döneminin ünlü bir yapımcısı. ABD’de ki sıkı sansür kurallarını, yasal boşlukları iyi değerlendirerek aşan Kroger bu dönemde “Sex Education” ve “Sex Documantaries” tarzı istismar filmleri sayesinde hatırı sayılır bir şöhret ve gelir elde etti.

William Beaudine’in yönetmenliğini yaptığı Mom and Dad (1945), Sex Education ya da Sex Hygiene olarak nitelendirilen bir yapım. Tıpkı High School Girl (1934), Sex Madness (1937), The Birth of a Baby (1938) ve No greater Sin (1941) filmleri gibi. Sex Hygiene filmleri Amerika Birleşik Devletleri’nde çıplak bir kadın bedenini beyazperdede görmenin yolu gibiydi. Sex Hygiene filmlerinde genelde topluma, özellikle gençlere cinsellik, doğum kontrol gibi konularda eğitim vermek bahanesi altında çıplaklık ve seks konuları işlenirdi.

Mom and Dad, pilot Jack Griffin (Bob Lowell) ve genç liseli kız Joan Blake (June Carlson) ile ilişki yaşar. Bu ilişkiden sonra Joan annesinden kendisine seks konusunda eğitici kitaplar vermesini ister fakat annesi yaşı küçük olduğu için bunu reddeder. Joan, pilot sevgilisi Jack’in bir kaza sonucu hayatını kaybetmesinden sonra büyük bir umutsuzluğa kapılır. Bir gün Joan elbiselerinin vücuduna küçük geldiğini hisseder ve hamile olduğu ortaya çıkar. Joan, Carl Blackburn adındaki öğretmeninden tavsiyeler alır. Blackburn, kızın hamileliği konusunda Joan’ın annesini sorumlu tutar ve çocuklara cinsel eğitimin önemini vurgular.

Film daha sonra kadın anatomisi hakkında ders verir nitelikte görüntüler içermektedir. Bunun yanı sıra bazı doğum sahneleriyle birlikte doğum ile ilgili bilgiler de verilmektedir. Bu görüntülerin bir çoğu gerçek doğum sahneleridir.

Mom and Dad, 1940’lı yıllarda ana akım filmler de dahil gişede en çok hasılat yapmış üçüncü film olma özelliğini barındırmakta ve yaklaşık olarak 63 Milyon USD’a yakın bir gelir elde etmiştir. Şimdiye kadar yapılmış en başarılı seks hygiene filmdir.

Mahkeme Süreci

1940’lı ve 50’li yıllarda yapımcı Babb, bir çok zorlukla mücadele etmek zorunda kalır. Bir taraftan mahkemelerin baskısı diğer taraftan kiliselerde başlatılan kampanyalar yüzünden oldukça zor zamanlar geçirir. Sadece anne ve babalar tarafından Babb’a 428 dava açıldığı idda edilmektedir. New York eyalet Mahkemesi’nin aldığı kararla film 1956 yılına kadar sansürlü bir şekilde gösterilir.

Film daha sonraları başka isimlerle pek çok ülkede gösterime girer. 60’lı yılların ortasında Card Mondor adında Avustralyalı bir yapımcı filmin sergileme haklarını satın alır ve Yeni Zelanda ve Avustralya’da filmi vizyonda gösterilir.

Film bu kadar çok sansasyonel ilgi görünce bazı taklitlerin de piyasaya çıkması olmazsa olmaz bir durumdur. Universal, 1948 yılında The Story of Bob And Sally adında bir film çeker fakat film telif hakları yüzünden o dönemde gösterilemez.

Tolga Demirtaş (tolga@iyikotufilm.com)