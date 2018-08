İlk Arınma Gecesi ( The First Purge ) Yapım Notları

Her geleneğin ardında bir devrim yatar. Bu Bağımsızlık Günü’nde, ülkemizin her yıl düzenlenen 12 saatlik yasasızlığının yükselişine tanıklık edin. Basit bir deney olarak başlayan harekete İlk Arınma Gecesi’ne hoş geldiniz.

Amerika’nın Yeni Kurucuları, suç oranını yılın geri kalanında %1 oranında düşürmek için izole bir toplulukta bir gece için saldırganlığı dışa vuran radikal bir sosyolojik teoriyi test etmektedir. Ama zalimlerin şiddeti, marjinalleşmişlerin öfkesiyle birleşince etkileri test şehrinin sınırlarından taşacak ve tüm ülkeye yayılacaktır.

Artık Yeni Kurucular, Amerika’nın siyasi tablosunun sorumluluğunu aldıkları için değişim ne kadar zalimce olursa olsun kesinlikle gelmektedir. Dr. Updale (Oscar ödüllü Marisa Tomei – The Wrestler) riskli ve teorik bir deneyi gerçekleştirme fırsatını yakaladığında Arınma Gecesi’nin mimarı çok sevdiğini iddia ettiği ülkesinin mirasını sürdürmek için bir şans yakalar.

Dmitri (Y’LAN NOEL – HBO’da Insecure), vatandaşların hükümetlerini ve birbirlerini algılayışını sonsuza dek değiştirecek bir büyük bir kültürel çalışma için yaşadığı şehir olan Staten Adası’nın seçildiğini öğrendiğinde doğal olarak çalışmanın niyetinden ev amacından şüphe eder. “Test Şehri”ndeki sevdiklerini kurtarmak için gereken her şeyi yapmaya hazır bir şekilde toplum aktivisti Nya (LEX SCOTT DAVIS – SuperFly) ve erkek kardeşi Isaiah (JOIVAN WADE – Doctor Who) ile birlikte insanları ve ülkelerinin insanlığından geri kalanları ne pahasına olursa olsun korumak için sokaklara çıkacaklardır.

Serinin en başarılı filminde İlk Arınma Gecesi’nin senaryosunu, serinin yaratıcısı JAMES DEMONACO (Arınma Gecesi, Arınma Gecesi: Anarşi, Arınma Gecesi: Seçim Yılı yazar/yönetmen) kaleme almış. Yönetmen GERARD MCMURRAY (Burning Sands).

Dünya çapında fenomen olan filmin yapımcıları DeMonaco ve McMurray’e Blumhouse Productions’dan JASON BLUM (Insidious serisi, Get Out, Split), Platinum Dunes ortakları MICHAEL BAY, BRAD FULLER ve ANDREW FORM (A Quiet Place, Ouija serisi, The Texas Chainsaw Massacre), ve DeMonaco’nun uzun süredir yapım ortağı olan SÉBASTIEN K. LEMERCIER (Assault on Precinct 13, Four Lovers), p.g.a. eşlik ediyor.

McMurray’ye yetenekli bir ekip yardım ediyor. Ekipte görüntü yönetmeni ANASTAS MICHOS (Black Nativity, Baggage Claim), editör JIM PAGE (Secret in Their Eyes, No Good Deed), yapım tasarımcı SHARON LOMOFSKY (Man on Wire, Bring It On), kostüm tasarımcı AMELA BAKSIC (Netflix’te Barry, A Kid Like Jake) ve besteci KEVIN LAX (Burning Sands, Nowhere Fast) yer alıyor.

Filmin idari yapımcıları DeMonaco, STEVEN R. MOLEN (Paranormal Activity: The Ghost Dimension), JEANETTE VOLTURNO (The Purge serisi) ve COUPER SAMUELSON (Get Out).