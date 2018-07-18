İlk Arınma Gecesi (The First Purge) Filmde Bizleri Neler Bekliyor ?

20 Temmuz’da vizyona girecek olan İlk Arınma Gecesi (The Fist Purge) filminden önce bizleri nelerin beklediğine bir göz atalım.

Dünya’nın Arınma Gecesi’nin, yılda bir gece için cinayet de dahil her tür suçun yasal sayıldığı kışkırtıcı konseptiyle tanışmasının üzerinden beş yıl geçti. Distopik vaadiyle toplumu heyecanlandıran evi istila eden gerilim filmi Arınma Gecesi, çılgınlığı günlük hayatımıza taşıyan bir seriye dönüştü. 2014’te Arınma Gecesi Anarşi, zincirlerinden kurtulup sokaklara salındı, 2016’da Arınma Gecesi Seçim Yılı’nın siyasi komplosu ile seçmenlerimiz incelendi. Her film ne kadar tehlikeli ve acımasız bir hal aldığımıza işaret etti.

Her Arınma Gecesi filmi, potansiyel geleceğimiz hakkında tartışmalar başlattı, izleyiciler Amerika’nın Yeni Kurucuları tarafından hayal edilen distopya dünyasına kapıldı. Eğlencenin en etkilisinde olduğu gibi bu vaat ve söz bize spekülatif gelecekle yaşayacağımız toplumun sert gerçekliği arasında ince bir çizgi olduğunu hatırlattı.

Gerçeklikle Yüzleşmek

Yapımcı 2005’in Katrina kasırgasını yaşamış ve ilk elden kendi hükümeti tarafından terk edilmenin ve halkımızın evlerinin dışında umutsuzluğu deneyimlemesinin nasıl bir şey olduğunu biliyormuş.

Hükümetin yoksul vatandaşlarımıza nasıl davranabileceğini hatırlayan McMurray, siyasetçilerin bu karanlık sosyal deneyi uygulama zamanının geldiğine karar vermeleri fikrine yönelmiş. “Serinin tüm hayranları gibi ben de her şeyin nasıl başladığını ve o insanların nasıl tepki verdiklerini merak ettim. James’in hikayesi önceki bölümlerden daha kişisel. Bir kişinin ilk kez arınma yaptığı ilk bölümü görüyoruz ve daha sonra yayılıyor.”

Evet, bu Arınma Gecesi önceki bölümlere göre kesinlikle daha siyasi. “Renkli bir yapımcı olarak projeye geldiğimde doğruca siyasi sorunlara işaret etmek istedim. Bence toplumda şimdi yaşadığımız bazı sorunlar, Arınma Gecesi’ne hitap ediyor. Bu filmi gerçekliğe dayandırarak bu Arınma Gecesi’nde daha farklı bir hikaye anlatabileceğimi ve izleyicilere nasıl başladığını, halkın neler yaptığını ve şimdi toplum olarak bu fikre neden bu kadar yakın olduğumuzu anlatabileceğimi düşündüm. Kendimi izleyiciler için daha kişisel bir hikaye anlatmaya bıraktım. Aynı zamanda onlara film boyunca aksiyon korku bölümleri de sundum.”