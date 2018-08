İlk Arınma Gecesi ( The First Purge ) 20 Temmuz’da Sinemalarda !

Her geleneğin ardında bir devrim vardır. Önümüzdeki Bağımsızlık Günü’nde ülkede her yıl 12 saat süren kanunsuzluğun yükselişine tanıklık edin. Basit bir deney olarak başlayan hareketi, İlk Arınma Gecesi’ni karşılayın.

Son yılların olay yaratan serilerinden Arınma Gecesi’nın (The Purge) yeni filmi ‘İlk Arınma Gecesi’ 20 Temmuz’da ülkemizde vizyona girecek.

Purge evreninin yaratıcısı, aynı zamanda yönetmen ve senaristi olan James DeMonaco yeni filmde yerini genç yönetmen Gerard McMurray’e bırakıyor.

Serinin en başarılı filmi olan Arınma Gecesi: Seçim Yılı’nın yaratıcısı James DeMonaco (Arınma Gecesi, Arınma Gecesi: Anarşi ve Arınma Gecesi: Seçim Yılı filmlerinin yazarı/yönetmeni) bu dünya fenomeninin yapımcıları Blumhouse Productions’dan Jason Blum (Ruhlar Bölgesi Serisi, Kapan, Parçalanmış), Platinum Dunes ortakları Michael Bay, Brad Fuller ve Andrew Form (Ninja Kaplumbağalar ve Ölüm Alfabesi serileri, Texas Katliamı) ve DeMonaco’nun uzun süredir yapım ortağı olan Sébastien K. Lemercier (Assault on Precinct 13, Mutlu Azınlık) ile birlikte geri dönüyor.

İlk Arınma Gecesi (The First Purge ) Filmine Ön Gösterim Hakkı Yakalayın!

Alacakaranlık Dergi‘den The Purge serisi hayranlarını sevindirecek bir sürpriz; 19 Temmuz Perşembe günü herkesten önce İlk Arınma Gecesi (The First Purge) filmini izleme fırsatı yakalamak için: Alacakaranlık Dergi’nin instagram ve Twitter hesapları üzerinden paylaşılan gönderiyi retweet ve repost yapanlar, filmin ön gösterimi için çekiliş hakkını kazanıyor!

Çekilişe katılmak için:

Twitter ve Instagram linklerine buradan ulaşabilirsiniz.