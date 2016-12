Düşük bütçelerle enteresan filmler çeken Jacques Tourneur, farklı türlerde kült yapımların yönetmenliğini yapmıştır. 1947 tarihli Out of the Past filminin, hem yönetmenin filmografisinde hem de kara filmler arasında önemli bir yeri vardır. Başarılı korku filmlerine imzasını atan Tourneur, maalesef ki kıymeti sonradan anlaşılacak yönetmenler arasında yerini alarak kaybolup gitmiştir. Cat People (1942), The Leopard Man (1943), I Walked with a Zombie (1943), Night of the Demon (1957) gibi yapımlarda olduğu gibi çoğunlukla doğaüstü olaylar ile bilimin karşı karşıya geldiği ve hangisinin kazandığının finalde belli olduğu korku filmleri çekmiştir. Ayrıca çektiği korku filmlerinde Dışavurumcu Alman Sineması’nda ve kara filmlerde sıklıkla gördüğümüz ışık-gölge kontrastı da dikkat çeker.

İlk zombi filmi sayılan White Zombie (1932)’de olduğu gibi şeker üreticisi olan ve statüsü yüksek bir ailenin gizemli hikayesinin işlendiği I Walked with a Zombie filmi, günümüzdeki zombi konulu filmlerden daha farklı bir işleyişe sahiptir. Night of the Living Dead (1968) ile zombi kültürü başka bir bakış açısı kazanmadan önce, okült filmler içerisinde değerlendirebileceğimiz dönemin zombi filmleri, vuduyu temel alıyorlardı. İnsanların, farklı kültürlere olan korkusundan faydalanan bu tür filmler ağırlıklı olarak Haitilerin inançları üzerinden hikayelerini temellendirmiştir.

I Walked with a Zombie’nin oyuncu kadrosunda Frances Dee, Tom Conway, James Ellison, Christine Gordon gibi isimleri görmek mümkün. Kısaca konusuna değinmek gerekirse; Paul Holland’ın hasta karısı Jessica’ya bakması için hemşire Betsy Connell, Saint Sebastian’a gelir. Fakat Jessica, zombi hastalığına tutulmuştur. Yani o bir yaşayan ölüdür. Nefes alır ama konuşmaz, hiçbir şeye tepki göstermez. Betsy, eşine sadık olan ve melankolik tavırlı Holland’a ilgi duyar ve onun için her şeyi yapmaya hazırdır. Jessica’yı tekrar gerçek hayata döndürüp Holland’ı mutlu edebilmek adına ilk önce bilimsel teknikleri kullanır, işe yaramayınca da batıl inançlardan medet umar. Ama bu çabaları umduğundan daha kötü sonuçlara yol açacaktır.

I Walked with a Zombie filminde Charlotte Bronte’nin gotik unsurlara sahip Jane Eyre romanından hayli etkilendiği göze çarpıyor. Romanda mürebbiye olarak hiç bilmediği bir şatoya giden Jane Eyre, patronu Rochester’dan hoşlanır. Ama gizemli ve gayet kötümser olan bu adamın herkesten sakladığı delirmiş bir karısı vardır. Ayrıca yine vudu konulu bir film olan Black Moon (1934) filminden de esinlenmeler mevcuttur. Ama I Walked with a Zombie, bu filme göre daha kısıtlı bir mekan ve figüran sayısına sahiptir. Yine de film, gerek ayin sahnesinde gerek adanın merkezindeki sokak çalgıcılarının müzikleri ile ürkütücü etnik havayı sağlamayı başarıyor. Ayin bölgesinin bekçisi ve kurban getir götür işlerine bakan “Zombi Carrefour ise, filmin en korkunç karakteri olarak yer alıyor.

Klasik, siyah beyaz korku filmlerinden hoşlananlara ve zombi filmlerinin tarihçesine kadar inmek isteyenlere, kült film “I Walked with a Zombie”yi izlemelerini tavsiye ederim. Eğer severseniz Jacques Tourneur’un diğer filmlerine de göz atabilirsiniz.

Müge İbrikçi