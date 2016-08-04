Paul Schrader’ın senaryosunu yazıp yönettiği Hardcore (1979), kaybolan kızının izini süren bir babanın tehlikeli macerasına odaklanıyor. Paul Schrader çok sayıda film yönetmesine rağmen senarist yönüyle bilinir ve bu alanda övgü toplar. Özellikle Martin Scorsese ile beraber çalıştığı Taxi Driver (1976) ve Raging Bull (1980) ile ismi anılır. Yönetmenliğini yaptığı filmlerde intikam öğesini ve erotizmi sıklıkla kullanır. Hardcore filminde aşırı dindar olan ama kızı için elini kirletmekten korkmayan baba Jake VanDorn rolüyle George C. Scott başrolde yer alırken, Peter Boyle ve Season Hubley gibi isimleri filmde görmek mümkün. Kaybolan kız Kristen VanDorn’u canlandıran Ilah Davis’in ise filmografisindeki ilk ve son oyunculuğu.

Hristiyanlığın Kalvenizm mezhebine sıkı sıkıya bağlı olan Jake VanDorn, kızının kaybolmasıyla şok geçirir. Sahibi olduğu firmanın tabelasının renk tonu haricinde hiçbir sıkıntısı olmayan, inancının bütün gereklerini yerine getiren Jake, seçilmiş insanlardan olmadığının farkına varması için bu güç durumla karşılaşması gerekir. Konuyu daha iyi anlatabilmek adına biraz Kalvenizm’den bahsetmek lazım. Gayet kaderci bir anlayışa sahip olan bu mezhep, insanları ikiye ayırır; seçilmiş insanlar yani cennete gidecek olanlar ve seçilmemiş insanlar tahmin edileceği üzere cehenneme gidecek olanlar. İnsanların daha doğmadan nasıl bir hayat süreceği bellidir ve işleri rast giden, başarılı bireyler cenneti garantilerler. Ama diğerlerini ise tam tersi azap dolu bir hayat ve benzer kötülükteki öteki taraf beklemektedir. Her şeyi kuralına göre yaşayan Jake’in beklentisi tabii ki daha farklıdır. Kızının kaçırılmasıyla yıkılır ama tuttuğu özel dedektifin bulduğu ipucuyla daha büyük bir darbe alır. O masum kızı, pornocular tarafından kaçırılmıştır. Jake’in, kızını kurtarabilmesi için porno dünyasının içine girip işlerin nasıl yürüdüğünü öğrenmesi gerekir. Her çaldığı kapı, onu kızına bir adım yaklaştırırken inancından da bir adım uzaklaştıracaktır.

Çoğu yeni kara filmde olduğu gibi olay çözme açısından polisin işlevsizliği özel dedektife giden kapıyı aralamak zorunda bırakır. Normalde bu görevi alan dedektifin, bütün tehlikeli süreçlere balıklama atlayarak kızı kurtarması gerekir. Ama Hardcore filminde Dedektif Andy Mast’in ehlikeyif tavrı, Jake’i mevzunun içine girmek zorunda bırakır. Eski otel odaları, pornografik ürünler satan veya hizmet sunan mekanları arşınlar. Bir süre sonra da kendisine bir yol arkadaşı olarak başrol mertebesine ulaşamamış porno oyuncusu Niki’yi alır.

Hardcore, snuff film türünü konu edinen 8MM (1999) kadar bilinmeyen ama türün öncü filmlerinden olmasıyla önemli bir yapım olduğunu söylemek gerekir. Finaldeki mesaj vurucu olmasına rağmen nedense üstün körü bir anlatım tercih edilmiş olsa da girişi, olayların gelişmesi ve karakterler açısından kaliteli bir film. Özellikle Schrader’ın yönetmenliğini yaptığı son dönem filmlerine baktığınızda “ne varsa eskilerde var” tabirini kullanacağınız kesin.

Müge İbrikçi (@mugeibrikci)