Dracula Sucks (1978)

Dracula Sucks, yÃ¶netmenliÄŸini (Night Train To Terror adlÄ± filmin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ de yÃ¶netmiÅŸ olan) Philipi Marshakâ€™Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± oldukÃ§a ilginÃ§ bir porno parodi.

Film, ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± bir ÅŸekilde Avrupaâ€™da deÄŸil de California Ã§Ã¶lÃ¼ndeki bir kalede ve 1930â€™lu yÄ±llarda geÃ§mesiyle Bram Stokerâ€™Ä±n Draculaâ€™sÄ±nÄ±nÂ ucuz bir pornoÂ bir uyarlamasÄ±. Carfax Abbey adlÄ± bu kale tesadÃ¼f eseri bir akÄ±l hastanesinin yanÄ±nda inÅŸa edilmiÅŸ ve Kont Dracula (Jamie Gillis) bu kaleye yerleÅŸtiÄŸinde arkadaÅŸ canlÄ±sÄ± bir komÅŸunun yapacaÄŸÄ±nÄ± yapar ve komÅŸularÄ±nÄ± ziyaret eder. AkÄ±l hastanesi tek camlÄ± gÃ¶zlÃ¼k kullanan Doktor Arthur Seward (John Leslie) ve asistanÄ± Doktor Sybil Seward (Kay Parker) tarafÄ±ndan yÃ¶netilmektedir ama Dracula daha ziyade doktorun yeÄŸeni Mina (Annette Haven) ile ilgilenir ve bu niÅŸanlÄ±sÄ± Jonathan Harker (Paul Thomas) iÃ§in kÃ¶tÃ¼ bir haberdir. Hastanede ayrÄ±ca Doktor John Stoker (John Holmes), Doktor Peter Bradley (Mike Ranger), Betty (Seka) adlÄ± bir hemÅŸire ve Henry (William Margold) adlÄ± ve kafayÄ± elma ile bozmuÅŸ bir hademe Ã§alÄ±ÅŸmaktadÄ±r â€“ ve kadro bundan ibarettir!

Draculaâ€™nÄ±n kalesinde zaman geÃ§irenler arasÄ±nda Draculaâ€™nÄ±n eski arkadaÅŸÄ± Renfield (Richard Bulik), eÅŸi Irene (Pat Manning) ve azÄ±msanmayacak sayÄ±daki kadÄ±n vampir hizmetkarlar yer almaktadÄ±r. Minaâ€™nÄ±n arkadaÅŸÄ± Lucy (Serena) ziyarete geldiÄŸi zaman Dracula gece vakti onun yanÄ±na gider ve onu Ä±sÄ±rarak bir vampire dÃ¶nÃ¼ÅŸmesini saÄŸlar. Daha sonra John Holmesâ€™un efsanevi penisi de Ä±sÄ±rÄ±lÄ±r ve o da kendisini kontrole gelen hemÅŸireyi Ä±sÄ±rÄ±r! Tam Dracula ve dostlarÄ± hastanedeki herkesi birer oyuncak gibi kullanabilecekmiÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼rken Doktor Van HelsingÂ meslektaÅŸÄ± Sewardâ€™Ä± ziyarete gelir ama Dracula Minaâ€™nÄ±n elleri arasÄ±ndan kaÃ§masÄ±na izin vermeyecektir…

Dracula Sucks, izlenmesi gereken bir parodi…

Dracula Sucks,Â Ã§Ä±plaklÄ±k, dÃ¼ÅŸÃ¼k bÃ¼tÃ§eli korku filmi aksesuarlarÄ±, abartÄ± oyunculuk ve orijinal atmosferik seti ile bir porno film olmasÄ±na raÄŸmen ilgiyle izlenmesi gereken bir parodi. Filmin gerÃ§ek bir kalede Ã§ekilmesi, tuhaf plastik oyuncak yarasalar, tuhaf karakterler ile bir porno filmi hibritinden beklentilerinizi karÅŸÄ±layacak ÅŸekilde tasarlanmÄ±ÅŸ. Filmin iÃ§ine girdikÃ§e ve dakikalar geÃ§tikÃ§e sÄ±nÄ±r tanÄ±mayan sinematik delilik uÄŸruna tÃ¼re Ã¶zgÃ¼ gelenekleri geri bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz ki bu da oldukÃ§a eÄŸlenceli!

Filmde John Holmes, Seka, Annette Haven gibi 70’lerin ikonik porno oyuncularÄ±nÄ±da gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼n.Â Filmimizin gerÃ§ek yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n Gamie Gillis olmasÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± deÄŸil. BazÄ± kÃ¶tÃ¼ optik efektler sayesinde gÃ¶zleri parlak kÄ±rmÄ±zÄ± parlarken dahi Dracula olarak Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± performans son derece iyi. KalburÃ¼stÃ¼ teatral beden dili ve eÄŸitimli replik okumalarÄ±nÄ±n doÄŸru bir karÄ±ÅŸÄ±mÄ±nÄ± yakalÄ±yor ve bÃ¼tÃ¼n bunlar onun Ã¼nlÃ¼ TransilvanyalÄ±yÄ± canlandÄ±ran New Yorklu bir Yahudi olduÄŸu gerÃ§eÄŸine Ã¶zgÃ¼nlÃ¼k katmak iÃ§in Macar aksanÄ± olduÄŸunu varsayabileceÄŸimiz bir aksan ile tamamlanÄ±yor. Gillis her zaman kamera Ã¶nÃ¼nde kadÄ±nlarla iliÅŸkiye giren en yetenekli aktÃ¶rlerden biri olarak kabul edilmiÅŸtir ve tiyatro deneyiminin onu bu role nasÄ±l hazÄ±rlamÄ±ÅŸ olduÄŸunu en iyi ÅŸekildeÂ gÃ¶rebilirsiniz.

Dracula Sucks, benim izlediÄŸim en iyi Dracula filmlerinden biri. Bunu sÃ¶ylememin nedeni bu filmin sadece eÄŸlenceli olmasÄ± deÄŸil aynÄ± zamanda film hakkÄ±nda daha fazlasÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmek istememi saÄŸlayan tuhaflÄ±ÄŸÄ±. Film orijinal olarak tÃ¼m seks sahneleri kesilmiÅŸ bir ÅŸekilde Love At First Bite adÄ± altÄ±nda yayÄ±nlandÄ± ve yÄ±llar sonra VHS olarak yayÄ±nlanana kadar bu sahneler gÃ¶rÃ¼lmedi. Vinegar Syndrome bu DVDâ€™ye filmin her iki versiyonunu da eklemiÅŸ.

Dracula Sucks aslÄ±nda bir parodi ama sizi gÃ¼ldÃ¼recek iyi bir parodi. Bu sebeple gÃ¶z ardÄ± edilmemeyi sonuna kadar hak ediyor.

Tolga DemirtaÅŸ (tolga@iyikotufilm.com)