Dracula Sucks (1978)

Dracula Sucks, yönetmenliğini (Night Train To Terror adlı filmin bir bölümünü de yönetmiş olan) Philipi Marshak’ın yaptığı oldukça ilginç bir porno parodi.

Film, şaşırtıcı bir şekilde Avrupa’da değil de California çölündeki bir kalede ve 1930’lu yıllarda geçmesiyle Bram Stoker’ın Dracula’sının ucuz bir porno bir uyarlaması. Carfax Abbey adlı bu kale tesadüf eseri bir akıl hastanesinin yanında inşa edilmiş ve Kont Dracula (Jamie Gillis) bu kaleye yerleştiğinde arkadaş canlısı bir komşunun yapacağını yapar ve komşularını ziyaret eder. Akıl hastanesi tek camlı gözlük kullanan Doktor Arthur Seward (John Leslie) ve asistanı Doktor Sybil Seward (Kay Parker) tarafından yönetilmektedir ama Dracula daha ziyade doktorun yeğeni Mina (Annette Haven) ile ilgilenir ve bu nişanlısı Jonathan Harker (Paul Thomas) için kötü bir haberdir. Hastanede ayrıca Doktor John Stoker (John Holmes), Doktor Peter Bradley (Mike Ranger), Betty (Seka) adlı bir hemşire ve Henry (William Margold) adlı ve kafayı elma ile bozmuş bir hademe çalışmaktadır – ve kadro bundan ibarettir!

Dracula’nın kalesinde zaman geçirenler arasında Dracula’nın eski arkadaşı Renfield (Richard Bulik), eşi Irene (Pat Manning) ve azımsanmayacak sayıdaki kadın vampir hizmetkarlar yer almaktadır. Mina’nın arkadaşı Lucy (Serena) ziyarete geldiği zaman Dracula gece vakti onun yanına gider ve onu ısırarak bir vampire dönüşmesini sağlar. Daha sonra John Holmes’un efsanevi penisi de ısırılır ve o da kendisini kontrole gelen hemşireyi ısırır! Tam Dracula ve dostları hastanedeki herkesi birer oyuncak gibi kullanabilecekmiş gibi görünürken Doktor Van Helsing meslektaşı Seward’ı ziyarete gelir ama Dracula Mina’nın elleri arasından kaçmasına izin vermeyecektir…

Dracula Sucks, izlenmesi gereken bir parodi…

Dracula Sucks, çıplaklık, düşük bütçeli korku filmi aksesuarları, abartı oyunculuk ve orijinal atmosferik seti ile bir porno film olmasına rağmen ilgiyle izlenmesi gereken bir parodi. Filmin gerçek bir kalede çekilmesi, tuhaf plastik oyuncak yarasalar, tuhaf karakterler ile bir porno filmi hibritinden beklentilerinizi karşılayacak şekilde tasarlanmış. Filmin içine girdikçe ve dakikalar geçtikçe sınır tanımayan sinematik delilik uğruna türe özgü gelenekleri geri bıraktığını görüyoruz ki bu da oldukça eğlenceli!

Filmde John Holmes, Seka, Annette Haven gibi 70’lerin ikonik porno oyuncularınıda görmek mümkün. Filmimizin gerçek yıldızının Gamie Gillis olması şaşırtıcı değil. Bazı kötü optik efektler sayesinde gözleri parlak kırmızı parlarken dahi Dracula olarak çıkardığı performans son derece iyi. Kalburüstü teatral beden dili ve eğitimli replik okumalarının doğru bir karışımını yakalıyor ve bütün bunlar onun ünlü Transilvanyalıyı canlandıran New Yorklu bir Yahudi olduğu gerçeğine özgünlük katmak için Macar aksanı olduğunu varsayabileceğimiz bir aksan ile tamamlanıyor. Gillis her zaman kamera önünde kadınlarla ilişkiye giren en yetenekli aktörlerden biri olarak kabul edilmiştir ve tiyatro deneyiminin onu bu role nasıl hazırlamış olduğunu en iyi şekilde görebilirsiniz.

Dracula Sucks, benim izlediğim en iyi Dracula filmlerinden biri. Bunu söylememin nedeni bu filmin sadece eğlenceli olması değil aynı zamanda film hakkında daha fazlasını öğrenmek istememi sağlayan tuhaflığı. Film orijinal olarak tüm seks sahneleri kesilmiş bir şekilde Love At First Bite adı altında yayınlandı ve yıllar sonra VHS olarak yayınlanana kadar bu sahneler görülmedi. Vinegar Syndrome bu DVD’ye filmin her iki versiyonunu da eklemiş.

Dracula Sucks aslında bir parodi ama sizi güldürecek iyi bir parodi. Bu sebeple göz ardı edilmemeyi sonuna kadar hak ediyor.

