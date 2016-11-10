Daha çok dizi yapımcısı olarak tanınan Manny Coto’nun yönetmenliğini yaptığı Dr. Giggles (1992) filmi, korku-komedi türünde bir slasher. Çoğunlukla zihinsel ve psikolojik rahatsızlığı olan karakterleri canlandıran, iri cüssesiyle hatırlanan Larry Drake; filmde çılgın doktor Evan Rendell’ı canlandırırken ona, Holly Marie Combs ile Glenn Quinn eşlik ediyor.

Evan’ın annesi kalp rahatsızlığından ötürü vefat eder. Babası Dr. Rendell ise kasabadaki insanların kalplerini söküp eşini yeniden hayata döndürmeye çalışır ama planı suya düşer. Kasaba halkı Dr. Rendell’i öldürür ama Evan’ı bulamazlar. Küçük yaşta anne ve babasını trajik bir şekilde kaybeden Evan, çocukluğunu ve gençliğini akıl hastanesinde geçirir. Evan, doktor olan babasına özenir ama sadece babasının mesleki becerisini değil onun psikopatlığını da kendine misyon edinmiştir. Bir gün hastanedekileri öldürerek kaçmayı başarır. Artık intikam zamanıdır ve Evan, kasaba halkını tek tek tedavi etmeye kararlıdır.

Dr. Giggles, alıştığımız slasher klişelerini komediyle harmanlıyor. Normalde karizmatik bir katil görmeyi beklerken kurbanlarına tuhaf gülücükler saçan iri yarı bir adam karşımıza çıkıyor. Kullandığı her afili cümleyle tıbba gönderme yaparak gönlünde yatan doktorluk aşkını sürekli dile getirmekten geri kalmıyor. Ama hastaları tedavi etmekten çok sağlıklı insanları öldürmeyi tercih eden Evan, doktorluğu biraz yanlış anlamış gibi. Kurbanları üzerinde her seferinde farklı aletler kullanarak adeta izleyiciye tıp eğitimi veren Evan, meslekte çığır açabilmek adına elinden geleni yapıyor.

Tabii filme sadece katilin gözünden bakmak olmaz. Potansiyel kurban kategorisinde yer alan ve adeta “Gel beni tedavi et doktor.” diyen kasabanın içi fıkırdayan gençlerinden de bahsetmek gerekir. Birer birer öleceğini tahmin ettiğimiz gençler arasından sıyrılan Jennifer Campbell, annesini yeni kaybetmiştir. Kalbinden rahatsızlığı olan genç kız, hastalığından ve biraz da olgun karakterinden ötürü yaşıtlarına uyum sağlayamaz. Onu tek anlayan sevgilisi Max Anderson’dır. Annesiyle Jennifer’ı özdeşleştiren Evan, genç kıza kafayı takar. Bir yandan intikam planını sürdürürken diğer yandan da babasının yapamadığını Jennifer üzerinde başarmaya çalışacaktır.

Dr. Giggles filminde işlenen cinayetlerdeki kan oranı slasher severleri tatmin edecek düzeyde. Doktorun kıkırdamaları zaman zaman sinirinizi bozabilir ama yine de türe ilgi duyanlar 90’ların bu b-filmini kaçırmayacaktır.

Müge İbrikçi