Can Evrenol’un son filmi Housewife’ın ilk fragmanı yayınlandı! Baskın filmiyle bize cehennemi yaşatan Can Evrenol yeni filmi Housewife ile korku dolu yolculuğuna devam ediyor. Filmlerinin aykırı atmosferini kan, şiddet ve seksle yoğuran yönetmen, hayranlığını her seferinde dile getirdiği Clive Barker ve Dario Argento sinemasının esintilerini Baskın‘da olduğu gibi bu filme de yansıtmış görünüyor.

Çekimleri İstanbul’da gerçekleştirilen filmin konusu şöyle; Holly yedi yaşındayken babası ve kız kardeşinin annesi tarafından öldürülmelerine tanıklık eder. Aradan geçen yirmi yıla rağmen yaşadığı bu dehşet verici olayın etkilerini atlatamayan Holly korkunç kabuslarla baş etmektedir. Eski bir arkadaşıyla beklenmedik karşılaşması ise onu çok daha karışık bir durumun içine sokar. Holly, aralarında bir medyumun da bulunduğu tuhaf bir tarikat ile tanıştırılır. Medyum genç kadına özel ilgi göstermektedir. Ona göre Holly’nin en büyük kabusu gerçeğe dönüşmek üzeredir.

İlk Olarak Festivallerde Gösterilecek!

Filmin oyuncu kadrosunda Clementine Poidatz, David Sakurai ve Alicia Kapudağ yer alırken fragman müziklerinde Dimitri S. Belski ve Alican Yazıcıoğlu’nun, soundtrack albümünde ise Antoni Maiovvi’nin imzaları var. Film şu ana kadar resmi olarak Paris,L’Etrange ve Brooklyn Horror film festivallerinde gösterim hakkını almış durumda. Bunların yanı sıra henüz resmi olarak açıklanmasa da dünyanın çeşitli ülkelerinde ki festivallerde de izleyici karşısına çıkacak. Fragmandan edindiğimiz izlenim yönetmenin Baskın‘da ki çıtayı bir üst seviyeye çıkardığı yönünde. Bakalım siz de beğenecek misiniz?