Alacakaranlık Dergi Geliyor!

Ülkemizde konsept bir içeriğe sahip olan ve belirlediği ilkelere bağlı kalarak çizgisini koruyan dergilerin sayısı çok az. Özellikle sinema söz konusu olunca da neredeyse imkânsız. Yıllar önce bu açığı, hatta açlığı bastıran bir dergi vardı. Kaya Özkaracalar önderliğinde 1998 yılında çıkmaya başlayan ve 19 sayı yayın hayatına devam eden “Geceyarısı Sineması” dergisi…

İçeriğiyle, yer verdiği yazılarıyla, kullandığı görselleriyle, karanlık temasını yansıttığı kapak tasarımı ile kült bir dergiydi. Ancak çoğu güzel şey gibi bitti, tarihe karıştı.

Alacakaranlık da, aynı yola baş koymuş bir avuç insanın emeğiyle çıkan bir dergi. Giovanni Scognamillo’nun telif eserleriyle korku sineması ile gerçek manada tanışan, rahmetli Metin Demirhan’ın kes-yapıştır fanzinleri ile “fanatik”leşen insanların çıkardığı bir “magazin” yalnızca. Korku kültürüne emeği geçen insanlara, kitaplara, dergilere, filmlere, film karakterlerine, bir başka deyişle tanımlaması hem kolay hem de bir o kadar zor olan yaratılışlarındaki korku duygusuna sahip olup da onunla barışık olmayı başarabilenlere karşı bir saygı duruşu.

Alacakaranlık derginin içeriği tamamen korku sineması ile alakalı. Yazıları kaleme alanlar ise yıllardır korku sinemasına gönül veren ve küçük de olsa katkı yapmaya çalışan isimler. Bu türe gönül verenlerin takip ettiği internet sitelerinde de isimlerini görmek mümkün. İyi”Kötü Film”den Tolga Demirtaş, korkucu.com’dan Yasin Karakaya ve Murat Özkan, hariboextremeculture‘dan Anıl Koç ve Gökay Aktan, Öteki Sinema’dan Murat Kızılca ve Fatih Danacı…

Alacakaranlık Dergi Nisan Ayında Raflarda!

Alacakaranlık, fikrî olarak birkaç yıl öncesine dayanan bir proje. En başta fanzin olmasına karar verildi. Hem dergi çıkarmanın zorluğu ile kaybedilecek zamanı elimine etmek, hem de fanzinlerin sağladığı serbesti ile yarı-profesyonel olarak çıkarılması uygun görüldü. Ancak oluşum aşamasında şartlar değişti ve dergi olarak çıkmasının daha uygun olacağına karar verildi. Fakat bu gelişme yarı-profesyonel “fanzin ruhu”ndan vazgeçileceği anlamına gelmiyor.

Alacakaranlık Dergi farklı kılan unsurlardan bir tanesi ise korku filmlerine yönelik illüstrasyonların yer alması. Yasin Karakaya’nın kara kalem çizimleri derginin ilk sayısının sayfalarına şimdiden basılmış durumda. Derginin tasarımı ise yıllara sair olağanüstü işler yapan Murat Özkan’ın elinden çıkma. Kullanılacak görseller de mümkün olduğunca kişisel koleksiyonlardan temin edilecek orijinal ürünler. Böylece özgün yazıların yanı sıra türün meraklıları için daha önce görmedikleri görseller ve illüstrasyonlar da sunulmuş olacak. Tasarlanan her çizimin de muhafaza edildiğini belirtmekte fayda var.

Bilgisayar ekranlarından okumaya alışılan korku sineması yazılarının Alacakaranlık sayfalarına taşınacağı yeni bir dönemde görüşmek dileğiyle…

Web Sitesi: www.alacakaranlikdergi.com

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