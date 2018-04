Alacakaranlık, yayın hayatına başladığı 2017 Nisan ayından bu yana destek olan, etkinliklerini takip eden, okuyan herkese ve dergide yer alan; 29 yazara, 27 sanatçıya Alacakaranlık’ın var olmasını sağladıkları için teşekkür eder.

Korku sineması konseptine özel ülkemizdeki tek dergi olan Alacakaranlık Dergi, yenilenen iç tasarımıyla raflardaki yerini aldı. Beril Köroğlu ve Anıl Koç’un editörlüğünü üstlendiği sayının grafik tasarımı ise Murat Özkan’a ait.

13. Sayıda Neler Var?

Alacakaranlık 13. Sayının kapağında Rusty Blonde markasının kurucusu, heykeltıraş İmge Celepçi’nin Pinhead çizimi yer alırken arka kapak, Ece Zengin’in Suspiria illüstrasyonuyla filmin ikonik renklerine bürünüyor. Ön iç kapakta ise Yasin Karakaya’nın Candyman çizimi yer alıyor. Dergideki yazılara çizimleriyle; Merve Vural, Efecan Sezer, Onur Özcan, Reha Özdemir ve Dağhan Diren katkıda bulunuyor.

Bu ay Alacakaranlık’ta: Kaya Özkaracalar, “17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’ndeki Korku Filmleri”ni incelerken Anıl Koç, “Offline Olmaktansa Ölmeyi Tercih Ederim” adlı yazısında Tragedy Girls (2017) filmini değişen sosyal medya anlayışı ve güncel bir slasher anlatısı üzerinden ele alıyor. Burak Bayülgen, “La Herencia Valdemar; Sevdiklerin İçin Yas Tut: Freud ve Heidegger Üzerinden Ölüm, Yas Tutma, Melankoli ve Spiritüalizm” yazısıyla Brent Adkins’in “Death and Desire in Hegel, Heidegger and Deleuze” kitabından korku sinemasına bir rota çiziyor. Hazal Bayar, “Korku Sinemasında Süregelen Kadın Temsiliyetleri” yazı dizisine, “1960’lar Korku Sinemasında Kadın Bölüm 2” ile 60’lar korku sinemasının kadına atfettiği en büyük yüklerden biri olan; delilik kavramıyla devam ediyor. Ege Sorkun, “Driller Killer ve Parasız Sanatçının Canavarlaşması” yazısıyla; Abel Ferrara’nın kült slasher filmi üzerinden parasız sanatçının katile dönüşüm sürecine tanık olmamızı sağlıyor. Gizem Şimşek Kaya, “Korku Sinemasında Yargı ve Adalet

” yazısında kavramsal olarak yargı ve adaletin korku sinemasında nasıl vuku bulduğunu irdeliyor. Rafet Arslan, “Entelektüel Bir Pratik Olarak Yamyamlık” denemesinin ilk bölümüne; belirgin bazı yamyamlık imgelerini konu alan önemli filmler ve kitaplar üzerinden analoji kurarak bir açılış yapıyor. “Bir Gore Klasiği: Blood Feast” yazısıyla gore film türünün atası sayılabilecek bir şaheseri ele alan Yasemin Akman’a ardından; “Godfather of Gore” başlığıyla Deniz Kişmir’in dilimize kazandırdığı Herschell Gordon Lewis röportajı eşlik ediyor. Sertaç Koyuncu, “Cronenberg ve Body-Horror: Long Live The New Flesh” ile geçtiğimiz aylardaki sayılarda süregelen Cronenberg sineması yorumlarına bir yenisini ekliyor. Son olarak Yusuf Sümer, “Değişen Zamanların Toplumsal Korkuları ve Zombi’nin Evrimi” yazısıyla toplumsal korkuların süreç içinde değişimini, zombinin biçimsel ve kavramsal değişimi üzerinden ele alıyor.