A Satan Press Book; İnternet pornosu dünyayı yönetmeden önce E. L. James’in yazdığı Fity Shades of Grey fikri çokta orjinal bir fikir değildi. Bunun nedeni 60’lı ve 70’li yıllarda tüm dünyada baş gösteren özgürlükçü fikirlerdi. Porno filmlerinde olduğu gibi porno edebiyatında da altın bir döneme girilmiş oldu. A Satan Press Book bu dönemde ortaya çıkmış kült bir BDSM dergi. Sadomazoşizmden, fahişeliğe, tecavüz ve ensest gibi konuları ele alıyordu. Bu dönemde bu tarz pek çok dergiyi yayınlayan Consolidated Publishing Inc. adlı şirket tarafından çıkarılan dergi günümüzde kült mertebesine erişmiş ve koleksiyonerler tarafından aranılan bir dergi haline gelmiştir. Derginin kapağı kendine has bir ilüstrasyona sahiptir. Şeytan’ın silüetinin bir çerçeve oluşturduğu ve içinde derginin o sayısıyla ilgili bir pornografig fotoğrafın olduğu bir kapağa sahiptir. Kapakları genellikle kırmızı ve siyah ağırlıklıdır. Dergiyle ilgili ilginç bir detayda A.B.D.’nin en muhafazakar eyaletletinen biri olan Alabama Anniston çıkışlı olmasıdır. A Satan Press Book’un sayılarına ebay üzerinden ya da buradan sahip olabilirsiniz. Derginin kendine has kapaklarından bir bölümüne aşağıdaki galeriden görebilirsiniz.

Tolga Demirtaş (tolga@iyikotufilm.com)